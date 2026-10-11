Cade andando a caccia nei boschi di Tolmezzo, ferito un 36enne

Un 36enne, residente nel Tolmezzino, è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 ottobre, durante una battuta di caccia nei boschi nei pressi di Sella Duron, nel territorio di Tolmezzo. Il cacciatore è caduto in una zona impervia, riportando un forte trauma a una spalla che ha reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino.



L’allarme è scattato poco prima delle 12, quando i compagni di caccia che si trovavano con lui hanno contattato il Numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. La Sores ha immediatamente attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e un’ambulanza.

Il recupero nel bosco e il trasporto a spalla

I soccorritori hanno raggiunto la zona con i mezzi di servizio, proseguendo poi a piedi lungo un tratto di terreno impervio fino al punto in cui si trovava l’infortunato. Sul posto sono intervenuti otto tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, insieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e al medico dell’ambulanza.



L’uomo, particolarmente dolorante a causa del trauma alla spalla, è stato assistito e stabilizzato dal personale sanitario. Prima di procedere al recupero è stato necessario attendere che gli antidolorifici somministrati facessero effetto, così da consentire il trasporto in condizioni adeguate. Una volta stabilizzato, il cacciatore è stato sistemato su una barella e trasportato a spalla dai soccorritori per circa mezz’ora, attraverso il bosco, fino a raggiungere la strada. Qui è stato affidato all’equipaggio dell’ambulanza per il successivo trasferimento. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 13.30.