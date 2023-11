Maltempo, l’ordinanza del comune di Monfalcone.

Emergenza maltempo, il comune di Monfalcone ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività del Centro Diurno per anziani e della Casa di Riposo dalle 12 di oggi, giovedì 2 novembre, sino alle 24 di domani, e comunque sino al termine dell’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile Regionale. Sospesa anche qualsiasi iniziativa pubblica all’aperto, per lo stesso arco temporale. Fortemente raccomandato evitare di frequentare zone all’aperto, come il cimitero comunale o i parchi pubblici, e lo svolgersi di attività sportiva, sia all’esterno che all’interno.

Restano valide le disposizioni del Prefetto Raffaele Ricciardi che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle giornate di oggi, giovedì 2 novembre e domani, venerdì 3 novembre 2023, insieme alla sospensione del trasporto pubblico dalle 12 di oggi e per tutta la durata dell’allerta rossa. Sulle coste, la situazione è in evoluzione. Prevista comunque la chiusura delle zone più prossime al mare in caso di allagamenti. Consigliato verificare i propri ormeggi entro le 12 di oggi, giovedì 2 novembre.

“Siamo in costante dialogo con la Protezione Civile di Monfalcone – tramite il nostro Coordinatore Andrea Olivetti – e con la direzione regionale – tramite il Direttore Amedeo Aristei – nel monitoraggio della situazione. L’orario più critico sarà quello notturno – rileva il sindaco – per cui la nostra Protezione Civile ha già previsto delle squadre che presidieranno il territorio durante tutta la notte. Allo stesso modo il Comune assicura la reperibilità di una squadra tecnica anche negli orari notturni, per ovviare ogni tipo di emergenza. Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima attenzione”.