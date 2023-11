I provvedimenti del comune di Udine per fronteggiare l’emergenza maltempo.

Evitare gli spostamenti se non strettamente necessari, parchi e giardini chiusi: Udine si prepara all’ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore. Il Centro Operativo Comunale di Udine si è insediato questa mattina, giovedì 2 novembre, con una riunione operativa in vista dell’eccezionale ondata di maltempo, classificata come Allerta Rossa da parte della Protezione Civile Fvg.

Il sindaco Alberto Felice De Toni insieme al vicesindaco Alessandro Venanzi e all’assessore alla Protezione Civile Andrea Zini si sono incontrati con i vertici dirigenziali del Comune, oltre che con il comandante della polizia locale Eros Del Longo e i responsabili della Protezione Civile per stabilire i provvedimenti comunali da adottare da oggi alle 12 fino alle 24.00 di domani sera.

Oltre alla raccomandazione di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, per garantire le maggiori condizioni di sicurezza possibile per i cittadini il Comune, tramite una ordinanza già pubblicata ha deciso di chiudere:

– I PARCHI E GIARDINI STORICI RECINTATI

– TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E PALESTRE COMUNALI

– CIMITERI CITTADINI

– MUSEI

– BIBLIOTECHE

– CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, LUDOTECA, OFFICINE GIOVANI, INFORMA GIOVANI, PUNTO INCONTRO GIOVANI

Sono altresì sospesi:

– Luna Park

– Mercati cittadini

– Manifestazioni autorizzate

– Gli eventi organizzati dal Comune

– I servizi comunali dedicati al pubblico ad esclusione dei servizi strettamente necessari come gli uffici dedicati a nascite, morti, servizi cimiteriali, onoranze funebri, denunce

Gli appuntamenti precedentemente fissati saranno differiti.

L’amministrazione invita anche la popolazione a:

– Evitare il più possibile di percorrere viale alberati

– Attraversare sottopassi viabili

– Conferire i rifiuti domestici nei contenitori esterni solo se necessario

– Adottare misure necessarie per ancorare eventuali impalcature affinché siano in sicurezza

Le squadre della polizia locale sono tutte operative con una cinquantina di poliziotti impegnati nelle attività. Raddoppiato anche il turno di reperibilità notturno. Il Centro Operativo Comunale rimane costituito negli spazi della polizia locale in via Girardini con la presenza permanente di Polizia e responsabili della Protezione Civile.

Gli operai comunali impegnati nella viabilità e nel verde pubblico, insieme a quelli di CAFC e NET sono operativi già da questa mattina per spazzare le strade e ripulire manualmente le caditoie al fine di prevenire eventuali allagamenti.