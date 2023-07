Flash mob sulla spiaggia di Marina Julia.

“Musulmani troppo vestiti per fare il bagno” aveva detto la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint; e la sua posizione anti-burkini ha scatenato subito un vespaio di proteste che ora prendono anche la forma di un flash mob in spiaggia.

A lanciare l’evento è il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Enrico Bullian, con il coordinamento dell’Ami Associazione Monfalcone Interetnica: l’appuntamento è per domenica 23 luglio alle 9.30, con ritrovo sulla scalinata di entrata alla spiaggia di Marina Julia.

“Faremo un bel bagno collettivo per dissentire contro una sconclusionata idea di chi vorrebbe regolamentare il dress code in spiaggia – ha spiegato Bullian -. Il mare è di tutte e tutti ed ognuno ha il diritto di vestirsi come vuole ed entrare in acqua”. Lo slogan scelto, infatti, cita “Il mare è di tutte/i e il costume è mio“.