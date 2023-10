Sole e 28 gradi, ma Monfalcone si prepara al Natale: ecco il programma

I primi dettagli del programma del Natale a Monfalcone.

Il clima, a dire il vero, fa pensare ancora più all’estate che al Natale, ma mancano poco più di due mesi alle festività e Monfalcone si è organizzato per non arrivare impreparato a dicembre.

Tutte le iniziative pianificate dal Comune sono unite dal leitmotiv “Un Natale magico!“, con un programma pensato con un duplice obiettivo: da un lato, far vivere il Natale nel suo originario significato dello stare insieme e dall’altro valorizzare le risorse della città.

Sono stati infatti svelati ieri mattina dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, insieme all’assessore al marketing, Luca Fasan, i primissimi dettagli degli eventi che riempiranno un fitto calendario dall’8 dicembre al 7 gennaio.

“Abbiamo scelto il tema: la magia! – ha annunciato Cisint -. Quest’anno siamo partiti in largo anticipo perché continuiamo a ritenere che il Natale sia un periodo molto importante per i bambini per i giovani, per le famiglie e anche per le attività commerciali e ricettive della città. Abbiamo pensato di legare tutti gli eventi natalizi alla magia perché non c’è momento più magico dell’anno“.

“Cittadini e visitatori verranno accompagnati in un vero e proprio incantesimo, con iniziative che fanno ormai parte della nostra tradizione natalizia e nuovi eventi pensati soprattutto per invitare i più giovani a Monfalcone durante le festività. Non mancheranno infatti i tre elementi essenziali senza i quali per noi non è Natale: zampognari, gospel e cioccolata calda, ma ci saranno anche alcune novità, come le aperture straordinarie dei nostri siti culturali e diverse sorprese“.

“Il nostro presepe e il concorso dei presepi che ogni anno esponiamo in Municipio – ha continuato Cisint -, sono l’affermazione dei valori della nostra cristianità che vogliamo tramandare e la profonda religiosità del mistero della concezione e della nascita di Gesù che fa parte della nostra storia”.

L’organizzazione del Natale vede coinvolte molte realtà del territorio; la Camera di Commercio ha già annunciato di concedere un contributo di 53.000 euro. Eventi teatrali, concerti, spettacoli, mostre, visite alla città attraverso un incantevole percorso guidato, botteghe artigianali e mercatini porteranno i cittadini e i turisti a vivere la magica atmosfera delle Feste, non solo in centro città e nei rioni, ma anche nei diversi poli culturali, che saranno aperti anche durante le giornate festive.

Sono infatti previsti laboratori didattici e visite guidate alla Galleria d’Arte Contemporanea, letture natalizie organizzate in Biblioteca insieme ai Lettori in Cantiere, il “Magico Dicembre” che accompagnerà i visitatori alla scoperta del MuCa e del Villaggio Operaio con visite e passeggiate culturali, senza tralasciare il ricco calendario della Stagione musicale e di prosa al Teatro Bonezzi con un cartellone arricchito per l’occasione di tradizionali appuntamenti con la rassegna cinematografica dedicata alle famiglie, il concerto Gospel, il musical, l’irrinunciabile Concerton della Banda Civica di Monfalcone e l’atteso Concerto Viennese di Capodanno.

Non mancheranno gli appuntamenti con la cultura neanche nelle giornate clou delle festività, con l’apertura straordinaria della Galleria comunale d’arte contemporanea e del Museo della Cantieristica a Natale, a Santo Stefano e il 1° gennaio.

Nel segno del forte valore identitario del Natale e con un saldo legame alla tradizione, tornano anche quest’anno il Presepe in piazza della Repubblica, gli alberi di Natale in centro città e nei rioni, le casette che andranno a creare un mercatino dell’artigianato a cielo aperto e la grande pista di pattinaggio su ghiaccio.

Il Comune ha anche già affidato l’appalto per le luminarie e gli addobbi che, dal 21 novembre, coloreranno e scalderanno il centro, i rioni, le vie e le piazze, contribuendo a creare un’atmosfera da favola che il fascino a tutta la città che solo il Natale saprà regalare.

“Per la città il Natale rappresenta uno dei più importanti momenti di promozione, motore irrinunciabile per i tanti negozi locali, bar e ristoranti che dalle attività proposte potranno trarre beneficio – ha sottolineato l’assessore alla cultura, commercio e marketing territoriale Fasan –. Nel programma del Natale non mancherà – come ormai consuetudine – il coinvolgimento attivo degli stessi commercianti ed esercenti locali, che saranno partecipi alle iniziative attraverso vetrine a tema, promozione ai lori clienti degli eventi in corso, aperture straordinarie, visibilità”.

I più giovani potranno darsi appuntamento in città anche per i festeggiamenti di Capodanno, che prevedono due giorni di musica dal vivo e spettacoli imperdibili. Anche quest’anno verranno inoltre organizzati incontri natalizi per le persone sole, con il pranzo di Natale offerto gratuitamente presso il Centro Ricreativo Poclen e le serate danzanti organizzate il 26 e il 31 dicembre.