Moruzzo, l’appello dei volontari della fattoria di Brazzacco: “Non date cibo agli animali”.

Nonostante il cartello esposto sulla rete esterna de “La fattoria di Brazzacco”, a Moruzzo, dove si vieta espressamente di dare da mangiare agli agli animali, c’è chi continua ad infrangere questa regola. Lanciare cibo agli animali ospiti della fattoria, anche se può sembrare un gesto innocuo e addirittura meritevole di lode, può invece rivelarsi dannoso proprio per gli stessi animali.

Animali che, come specificano via social le stesse volontarie della fattoria, “vengono già nutriti a sufficienza tutte le mattine”. “Chiunque avesse voglia di collaborare in veste di volontario – aggiungono – può contattarci oppure venire direttamente qui in fattoria, l’importante è che non venga più lanciato cibo dall’ esterno”.