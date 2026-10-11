ved. Londero

di 87 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Pierina Sangoi Ne danno il triste annuncio i figli Tatiana e Mauro unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 14 ottobre alle ore 15:30 ove la cara Pierina sarà presente dalle 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: martedì 8:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 13 alle ore 19:45 nella Chiesa di “S. Lucia” in Piovega.



Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa soggiorno per anziani di via Croce del Papa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 10 ottobre 2026