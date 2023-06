L’aperitivo dell’anno è creato dalla Distilleria Nonino.

E’ una storia tutta friulana quella che sta dietro all’aperitivo migliore del 2023, ed è una storia antica e contemporanea: quella della famiglia Nonino che la produce.

Il BotanikalDrink prodotto dalla distilleria di Percoto, infatti, si è aggiudicato il titolo “Aperitivo dell’anno 2023 International” all’Isw Spirit Award, sbaragliano la concorrenza di 500 aperitivi e distillati. Un premio, che il liquore friulano ha vinto per il terzo anno consecutivo.

La giuria internazionale lo ha scelto per “la freschezza floreale, insieme a una leggera amarezza e una piacevole sensazione che soddisfa e riempie il palato. Dolce Vita per eccellenza!”. Il BotanikalDrink è un infuso di botaniche essiccate a bassa temperatura e la ricetta viene dal passato: si tratta infatti di una rivisitazione di quella creata da Silvia Nonino (nonna/bisnonna di Cristina, Antonella, Elisabetta e Francesca Nonino) che, rimasta vedova, fu la prima donna a capo di una distilleria e la prima donna Mastro Distillatrice in Italia.