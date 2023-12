Incidente sulla A23, allo svincolo di Pontebba.

Un uomo di circa 70 anni di età, è stato soccorso dal personale sanitario, questo pomeriggio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la A23, all’altezza dello svincolo per Pontebba, in direzione Tarvisio.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale della Sottosezione di Amaro (Polstrada Udine), ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo. Apparentemente nessun altro veicolo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Chiusaforte; hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Con il coordinamento del Coa / Centro operativo autostradale di Udine. Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia. La persona è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata in ambulanza in codice giallo precauzionale all’ospedale di Tolmezzo.