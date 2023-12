Le novità di Natale del Forno Follador.

A fare di Antonio Follador, panettiere di seconda generazione, uno dei maestri lievitisti di riferimento in Italia è il Pandoro, dolce classico della tradizione veneta che richiede una lievitazione lenta a tre impasti e due giorni di lavorazione. Per il Natale 2023 il Maestro di Pordenone si è spinto oltre: ha creato “Polvere di Stelle”, quattro diverse ricette a base di zucchero impalpabile, offrendo nuove sfumature di colore, profumo e sapore all’esperienza di degustazione con la promessa di stuzzicare occhi e palati dei gourmand intorno alla tavola delle feste. Bianco Follador (dalle note speziate e di vaniglia), cioccolato, caffè e lampone: sono queste le varianti della “Polvere di Stelle” da spolverizzare sul Pandoro a marchio Follador.

Per la preparazione del Pandoro Antonio Follador lavora il lievito madre da rinfresco che esalta il gusto naturale del lievitato e la sua fragranza, utilizza burro ottenuto da crema di latte (scelto per il suo profumo e perché regala all’impasto sofficità e scioglievolezza), una pasta aromatica preparata all’interno del suo laboratorio e la vaniglia Bourbon del Madagascar, tra le più pregiate al mondo.

“Io sono innamorato dei grandi classici del Natale e di tutta la ritualità che questi dolci delle feste custodiscono. Ho voluto aggiungere all’esperienza di degustazione del Pandoro un pizzico di curiosità per il palato e di magia per gli occhi offrendo quattro diverse sfumature di gusto. Chi acquista il Pandoro Follador può scegliere di abbinare la “Polvere di Stelle” che preferisce per divertirsi a sperimentare colori, profumi e sapori diversi. Un buon lievitato lo riconosci dalla bontà dei suoi ingredienti e, per me, questo vale anche per il tocco finale della ricetta a base di zucchero a velo!”, commenta Antonio Follador.

Oltre al Pandoro da Tradizione, Forno Follador propone anche L’Altro Pandoro: un omaggio, nella scelta degli ingredienti che compongono l’impasto, al tiramisù, il dolce al cucchiaio più amato di tutti. Morbido e goloso, prima del taglio questo lievitato va spolverizzato con un mix di cacao, zucchero a velo e latte in polvere.

Panettoni 2023: la tradizione declinata in 8 varianti

La novità per il 2023 è il Mandarino e Gianduia, un lievitato di grande eleganza, farcito con mandarino tardivo di Ciaculli, frutto dalla buccia fine e di intensa dolcezza, e gianduia da nocciola Piemonte IGP Tonda Gentile Trilobata, e con una copertura al cacao, nocciole e zucchero in granella

La proposta per il Natale 2023, declinata in 8 diverse varianti, è ispirata ai sapori buoni di una volta: dal Panettone da Tradizione al Gran Mandorlato, che profuma di miele, con uvette e scaglie di mandorlato di Cologna Veneta. Per gli amanti delle glasse voluttuose, la proposta è doppia: il Panettone Glacè – con una copertura di cioccolato e mandorle e, all’interno, cioccolato al latte – e il Pistacchio, arricchito da una preziosa farcitura di pasta al pistacchio di Bronte DOP pura al 100% lavorata a cremino. Infine, per chi ricerca un dolce da servire in ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda, l’offerta firmata da Antonio Follador è ricca: il Panettone Cioccolato e Amarene, con massa di cacao, gocce di cioccolato fondente 60%, cioccolato bianco e amarene candite, quello Mele, Noci e Cannella e ancora Limone, Orzo tostato e Cioccolato.

I lievitati di Forno Follador – disponibili nel formato da 1kg e da quest’anno anche da 500g (per il Panettone Da Tradizione, il Panettone Cioccolato e Amarene e il Panettone Limone, Orzo e Cioccolato) – possono essere acquistati nei tre punti vendita di Pordenone (Lo Spaccio, Il Posto, La Bottega), sullo shop online e nei negozi.

I prodotti di Antonio Follador, che è fra i soci fondatori del Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco e membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, si riconoscono per l’impiego esclusivo di lievito madre da rinfresco, l’esperienza, l’artigianalità del processo e la creatività delle farciture, per dolci soffici, profumati e di grande fioccosità. All’interno del laboratorio di Pordenone, un hangar di 1.400mq dotato di tecnologie 4.0, è attiva una squadra di giovani artigiani che lavora alla ricerca di materie prime di filiera; per il Panettone da Tradizione, ad esempio, scelgono uvetta australiana Sun Muscat, a bacca grande e dal colore ambrato, e un mix di frutta candita (arancia e cedro), di origine italiana, tagliata a cubetti di grosso calibro per un gusto più intenso.

Da quest’anno i lievitati a marchio Forno Follador in vendita nei principali store di Rinascente

Quest’anno una selezione dei lievitati a marchio Follador sono in vendita per la prima volta nelle sedi di Milano, Torino, Firenze e Roma di Rinascente. A Milano, dall’11 al 24 dicembre, sono disponibili anche all’interno del corner dedicato.

Il Panettone da Tradizione diventa solidale con la ONG Parma per gli altri

Antonio Follador ha realizzato una “tiratura” in edizione limitata del Panettone da Tradizione destinata al sostegno di un progetto solidale in collaborazione con l’azienda Agugiaro & Figna e con l’ONG Parma per gli altri. Il ricavato delle vendite di questo lievitato, simbolo del Natale, verrà devoluto a supporto dell’associazione impegnata nella realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in Etiopia, con particolare attenzione rivolta alle donne.

Bitcoin e criptovalute per acquistare i panettoni Forno Follador

La tradizione del Natale incontra la tecnologia digitale: da quest’anno, tutti i lievitati artigianali a marchio Forno Follador sono tracciati con la blockchain e possono essere acquistati sullo shop online tramite pagamenti in Bitcoin e in criptovalute.