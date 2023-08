Festa a Povoletto per i 70 anni di matrimonio di Ferruccio Di Giusto e Rosina Peressutti.

Insieme da una vita: a Povoletto Ferruccio Di Giusto e Rosina Peressutti hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio. Un anniversario che celebra l’amore duraturo, ma è anche un esempio per la comunità del valore dell’unità familiare e dell’attenzione verso gli altri. La loro storia è una testimonianza di come la dedizione, il sacrificio e l’impegno sociale possano portare a una vita ricca di significato e soddisfazioni.

Ferruccio e Rosina si sposarono l’8 agosto del lontano 1953, nella chiesa di Ravosa. Sono passati molti anni da quel giorno, ma l’amore che ha unito Ferruccio e Rosina è rimasto forte e intenso come all’inizio. Dopo due anni di matrimonio, la coppia ha accolto con gioia la nascita della loro unica figlia, Tiziana. Tuttavia, la dura realtà economica li ha spinti ad affrontare una dolorosa decisione: lasciare temporaneamente la loro amata figlia con i nonni per emigrare in Svizzera alla ricerca di una vita migliore, un destino condiviso da molti friulani e italiani dell’epoca.

Dopo una decina di anni di lavoro all’estero, Ferruccio e Rosina fecero ritorno nella loro terra natale. La famiglia si allargò ulteriormente quando Tiziana sposò con Claudio, dando ai genitori quattro nipoti: Alessia, Erika, Marco e Giovanni. Nel corso degli anni, la famiglia si è arricchita ulteriormente con la nascita di cinque pronipoti:

Le storie di Ferruccio e Rosina sono testimoni di una vita vissuta con passione e dedizione. Ferruccio, inizialmente un esperto muratore, ha poi lavorato come operaio specializzato in comune a Povoletto. La sua dedizione alla Pro Loco e alla banda di Povoletto, in cui suonava le percussioni, lo ha reso una figura rispettata nella comunità. Rosina, d’altra parte, ha affrontato con determinazione il mondo del lavoro, prima un’operaia tessile e poi diventare operaia in una ditta specializzata nella produzione della vetro-resina.

Ferruccio e Rosina rappresentano un faro di speranza e ispirazione per molte coppie. Il loro lungo viaggio insieme è un tributo all’amore, alla resilienza e all’importanza di restare uniti attraverso i momenti belli e difficili della vita.