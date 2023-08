Gli interventi del soccorso Alpino.

Doppio intervento di ricerca questo pomeriggio sulle montagne del Friuli per gli uomini del soccorso alpino. In tutti e due i casi le persone sono state ritrovate senza particolari conseguenze.

Sappada

Tra le 13 e le 14 circa la stazione di Sappada è stata allertata su chiamata della Sores per la segnalazione di un mancato rientro. Si trattava di un 83enne residente a Venezia il quale non aveva fatto ancora rientro a casa dopo essere andato a funghi al mattino presto.

Ad essere preoccupata era la moglie, la quale aveva provato a chiamarlo al telefono senza ottenere risposta e aveva allo stesso tempo ricevuto da lui una chiamata senza riuscire a parlargli. Ricevute dalla signora le indicazioni sulla probabile zona battuta dal compagno, sempre la stessa, due tecnici della stazione di Sappada si sono portati sul posto e quando stavano per iniziare la ricerca hanno visto una persona attraversare un torrente: era lui.

L’uomo ha raccontato di essersi attardato a seguito di una caduta in un canale, durante la quale, nel tentativo di recuperare il cammino e fuoriuscire dal canale aveva perso alcuni effetti personali, ma non il carico di funghi.

Chiusaforte

Tra le 16 e le 18 la stazione di Cave del Predil è stata attivata dal centro di Polizia internazionale di Thörl – Maglern tramite il Soccorso Alpino Sloveno per il mancato rientro di due giovani, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 24.

L’allarme era stato dato dai familiari. I soccorritori si sono portati assieme ai colleghi della Guardia di Finanza ai Piani del Montasio e qui sono stati caricati dall’elicottero della Protezione Civile per effettuare delle ricognizioni nei bivacchi in quota. I due giovani sono stati trovati incolumi al Bivacco Vuerich. Stanno intraprendendo il rientro a valle in autonomia, scendendo a piedi dal bivacco.

Savogna

La stazione di Udine è intervenuta anche in località tra Brizza di Sopra e Brizza di Sotto assieme ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso regionale per un incidente sul lavoro. Un camion si è ribaltato e il conducente ha riportato traumi e fratture.