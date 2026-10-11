Torna la stagione teatrale a Precenicco: gli spettacoli e il programma

La stagione teatrale di Precenicco festeggia il suo terzo anno con un cartellone che spazia dalla comicità alla Commedia dell’Arte, passando per la musica e il teatro civile. Saranno Valeria Graci, Rita Pelusio e la compagnia spagnola Yllana alcuni dei protagonisti della rassegna 2026/2027, promossa dall’amministrazione comunale insieme all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Il sipario si alzerà venerdì 23 ottobre con una serata speciale dedicata ai cinquant’anni dal terremoto del Friuli, mentre da dicembre a marzo l’Auditorium Comunale ospiterà quattro spettacoli. Intanto, lunedì 12 ottobre prenderà il via la campagna abbonamenti, con le prime giornate riservate ai rinnovi.

Una serata speciale per ricordare il terremoto del Friuli

Ad aprire la stagione sarà un appuntamento a ingresso gratuito, in programma venerdì 23 ottobre alle 20.30 al Centro Civico. Al centro della serata ci sarà la presentazione del libro “E ven la fin dal mont! Una bambina friulana nel terremoto del 1976”, scritto da Paola Treppo, con la partecipazione della giornalista Viviana Zamarian.



Il volume ripercorre il dramma del 6 maggio 1976 attraverso gli occhi di una bambina di cinque anni, raccontando non soltanto la devastazione provocata dal sisma, ma anche la solidarietà e la determinazione con cui le comunità friulane affrontarono la ricostruzione.



Durante l’incontro sarà inoltre proiettato il trailer del documentario “1976-2026 La forza dei legami”, prodotto dall’ERT e curato da Paolo Patui. Il lavoro approfondisce il ruolo che il terremoto ebbe anche nella nascita e nello sviluppo delle politiche culturali regionali e del sistema teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Da Valeria Graci a Rita Pelusio: tutti gli spettacoli in programma

La stagione in abbonamento entrerà nel vivo sabato 5 dicembre con Valeria Graci, protagonista di “Volevo essere io”. Lo spettacolo, scritto insieme a Francesca Zanni, che ne firma anche la regia, mescola comicità e racconto autobiografico, affrontando con leggerezza e sincerità il tema dell’identità personale e delle aspettative imposte dagli altri.



Sabato 23 gennaio 2027 sarà invece la volta dei giovani attori del secondo anno della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, che porteranno in scena “Il Raggiro che ti gira”, con la regia di Claudio de Maglio. Un originale spettacolo di Commedia dell’Arte costruito tra inganni, equivoci e situazioni imprevedibili, nel quale gli interpreti potranno esprimere tutta la loro energia.



Il terzo appuntamento, sabato 27 febbraio, vedrà sul palco Rita Pelusio e Rossana Mola con “Lo sciopero delle bambine. L’eroicomica impresa del 1902”, diretto da Enrico Messina. La rappresentazione racconta la protesta delle giovanissime sarte milanesi di inizio Novecento, scegliendo un punto di vista insolito: quello di due piccioni che osservano dall’alto la città. Ne nasce un racconto capace di intrecciare ironia, poesia e riflessioni sui diritti e sul mondo del lavoro.



Il gran finale arriverà giovedì 11 marzo 2027 con “PaGAGnini”, spettacolo della compagnia spagnola Yllana. Sul palco Thomas Potiron, Eduardo Ortega, Gueorgui Fournadjiev e Fernando Clemente daranno vita a un originale incontro tra virtuosismo musicale e teatro fisico. Un vero e proprio “dis-concerto” senza parole, nel quale le sonorità della musica classica si mescoleranno a quelle del rock e del pop, tra comicità e sorprese.

Abbonamenti e biglietti: tutte le informazioni

La campagna abbonamenti partirà lunedì 12 ottobre alla Biblioteca di Precenicco. Le giornate del 12, 14 e 16 ottobre saranno riservate ai rinnovi, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre. Gli orari previsti sono il lunedì dalle 14.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.



Per chi preferisce assistere ai singoli appuntamenti, la prevendita online dei biglietti inizierà il 26 ottobre sul sito ertfvg.it. Nelle serate degli spettacoli sarà inoltre possibile rivolgersi alla biglietteria dell’Auditorium Comunale, aperta dalle 19. Tutti e quattro gli spettacoli in abbonamento inizieranno alle 20.45, offrendo al pubblico di Precenicco una nuova stagione ricca di comicità, musica, storie e occasioni di riflessione.