Casa Moderna verso il gran finale: ultima giornata per scoprire le novità della casa e i sapori del Friuli

Una domenica di grande partecipazione a Udine Fiere, dove Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG si preparano a chiudere i battenti dopo due fine settimana dedicati alla casa, all’innovazione e alle eccellenze del territorio. Anche oggi, 11 ottobre, numerosi visitatori hanno affollato i padiglioni, approfittando dell’occasione per conoscere le ultime novità del settore e confrontarsi direttamente con le aziende.



Lunedì 12 ottobre, sarà l’ultimo giorno della manifestazione, con apertura dalle 10 alle 20. Un’ultima opportunità per visitare gli stand dei 170 espositori, scoprire materiali e tecnologie per migliorare le abitazioni e partecipare agli eventi gratuiti in programma.

Dalle case ecosostenibili alle nuove soluzioni per il bagno

Tra le proposte di Casa Moderna trovano spazio abitazioni prefabbricate in legno e acciaio, case ecosostenibili e soluzioni chiavi in mano, insieme a sistemi per la ristrutturazione, l’ampliamento e il recupero di edifici commerciali non più utilizzati.



L’attenzione è rivolta anche agli ambienti interni. Al padiglione 6, l’azienda friulana Metal-Tech presenta Rigenera, un sistema di rivestimento per il bagno basato su maxi lastre Ripanel spesse appena 6 millimetri. La posa a incastro a secco permette di rinnovare pareti, docce e altri elementi senza interventi di demolizione invasivi, riducendo tempi di lavorazione, polvere e disagi. Tra le caratteristiche proposte figurano superfici senza fughe, maggiore facilità di pulizia e possibilità di personalizzazione.



Sempre al padiglione 6, l’azienda trevigiana Samas propone Revital, una tecnologia progettata per il trattamento dell’acqua domestica e la protezione di tubature ed elettrodomestici dal calcare. Non mancano le novità per la zona notte, con materassi di ultima generazione, sistemi letto tecnologici e soluzioni salvaspazio, accompagnati da strutture con doghe multistrato in legno di faggio.



Accanto all’arredamento e all’edilizia, Saperi & Sapori FVG continua a valorizzare le produzioni artigianali ed enogastronomiche regionali. Dai mosaici agli oggetti in legno, dai tessuti agli scarpèts, fino alle specialità della tavola friulana: miele, gubana, frico, salumi, prodotti da forno, birre e liquori.

Gli appuntamenti dell’ultima giornata

Il programma di lunedì 12 ottobre prevede anche diversi incontri e laboratori gratuiti. Tra gli appuntamenti principali figura il convegno “La casa del futuro: sicura ed energeticamente efficiente per tutti”, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’Assessorato alle Infrastrutture e al Territorio.



L’incontro, in programma alle 16 in sala Bianca, sarà dedicato alle opportunità per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e favorire la rigenerazione del patrimonio immobiliare. Saranno approfonditi i bandi regionali 2026 per i condomini e per il recupero di immobili destinati alla locazione o alla vendita a prezzi sostenibili, oltre agli incentivi ancora disponibili per i cittadini. Interverranno l’assessore regionale Cristina Amirante e Amanda Burelli, vicedirettore centrale Infrastrutture e Territorio. Le iscrizioni sono disponibili online all’indirizzo https://bit.ly/4AHuJHU.



Al padiglione 7, dalle 11, docenti e allievi di Civiform guideranno un laboratorio di pasticceria dedicato agli strucchi, con dimostrazione, preparazione e degustazione. Dalle 15 spazio invece al Beauty Lab con le estetiste. Al padiglione 6, dalle 13.30 alle 17.30, lo stand Formedil Udine ospiterà una lezione sul monitoraggio e sulla gestione del territorio e dell’ambiente, a cura di Amedeo Plazzotta.



Sempre al padiglione 7, dalle 15 alle 19, un esperto de Il Focolare sarà a disposizione dei visitatori per illustrare il percorso della legna dal bosco alla stufa e spiegare come utilizzarla in maniera consapevole.

Ultima occasione per visitare la mostra sulla ricostruzione del Friuli

La giornata conclusiva offrirà anche l’ultima possibilità di visitare, al padiglione 6, la mostra del Messaggero Veneto “Il coraggio di ricostruire: il 1976 e il senso di fare casa”. Un percorso che, a cinquant’anni dal terremoto, ripercorre la rinascita del Friuli e il significato della casa come simbolo di identità, appartenenza e ricostruzione della comunità.



Nello stesso spazio sarà possibile ricevere informazioni sulla promozione degli abbonamenti al Messaggero Veneto, media partner della manifestazione, riservata a espositori e visitatori e valida fino al 15 ottobre. Per chi desidera consigli su come organizzare o arredare gli ambienti domestici, saranno inoltre disponibili le consulenze gratuite degli architetti dell’Ordine di Udine, prenotabili telefonando allo 0432 4951.



Con l’ultima giornata di lunedì si concluderà così l’edizione 2026 di Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG, che anche quest’anno hanno riunito a Udine Fiere aziende, professionisti e visitatori interessati alle nuove tendenze dell’abitare e alle produzioni del territorio.