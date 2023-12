A Resia è tempo di Natale: Luci ed elfi per illuminare le feste

Tempo di Natale in Val Resia.

La Sportiva Val Resia, in collaborazione con il Comune di Resia, la Pro Loco della valle e con il Parco naturale delle Prealpi Giulie, organizza per domani, 17 dicembre, “Tempo di Natale”, una festa con il mondo segreto di Babbo natale dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

L’evento si terrà a Prato di Resia, in piazza Tiglio, a partire dalle 14. “Aspetteremo insieme l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi Elfi – spiega la sindaco di Resia Anna Micelli – e a seguire ci sarà l’accensione dell’albero di Natale”. Per tutta la durata della festa sarà possibile scaldarsi con bevande e piatti caldi preparati dalle associazioni del territorio che hanno aderito con entusiasmo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.