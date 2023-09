Da Sacile a Ravenna con l’Ape fotovoltaica: gli studenti dell’Ipsia pronti per l’impresa

Tutto pronto per l’avventura degli studenti a bordo dell’ape alimentata con il fotovoltaico.

È una storia di innovazione, determinazione e sogni che si avverano. Tre studenti dell’Ipsia Della Valentina, Marco Suljic, Stefano Gava, Matteo Pituello, sono pronti a partire per una straordinaria avventura con la loro Ape con un sistema fotovoltaico. Destinazione: Ravenna, un viaggio di otto giorni che segna l’inizio di un’impresa ecologica e avventurosa.

L’Ape, ribattezzata “Dexter mk1”, è stata trasformata in un generatore di energia pulita da Marco, Stefano e Matteo durante l’estate del 2023. Il loro progetto ha coinvolto l’installazione di un impianto fotovoltaico a isola, che sarà utilizzato per ricaricare i loro dispositivi elettronici, come telefoni cellulari e computer portatili, nonché per alimentare un frigorifero portatile e i faretti del campeggio.

Il progetto Dexter mk1 è stato accuratamente pianificato, con un’impianto fotovoltaico in grado di generare fino a 1,3 kilowattora di energia, sufficiente per alimentare le luci, i faretti e i dispositivi elettronici. Questo permetterà ai ragazzi di viaggiare a costo zero e di essere completamente autosufficienti grazie all’applicazione di alta tecnologia.

Il loro itinerario è stato studiato per minimizzare i rischi, seguendo strade parallele e alternative rispetto a quelle più trafficate. Durante il viaggio, dormiranno in tenda di notte e tutte le ricariche saranno assicurate dal cassone fotovoltaico installato sull’Ape. Il viaggio verso Ravenna sarà certamente un’emozionante avventura per i 3 giovani che combinano la passione per la tecnologia, la sostenibilità e il desiderio di libertà.