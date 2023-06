Novità e programma di questa edizione di Aria di Festa a San Daniele.

San Daniele celebra una delle eccellenze gastronomiche più apprezzate e conosciute al mondo: il prosciutto sarà infatti di nuovo protagonista di Aria di Festa, che si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio lungo le strade della cittadina collinare, ma anche negli spazi dei prosciuttifici. Una manifestazione che non solo consentirà di degustare il pregiato insaccato, ma che offrirà pure eventi culturali e approfondimenti per scoprire di segreti che si nascondono dietro la preparazione di questa prelibatezza.

Talk tematici con ospiti di spicco, masterclass e laboratori sensoriali, visite guidate ai prosciuttifici sono solo alcune delle attività che aspettano appassionati e curiosi a San Daniele del Friuli. Ma non è tutto: la cittadina friulana sarà popolata da stand enogastronomici dove sarà possibile mangiare il Prosciutto di San Daniele in abbinamento a formaggi, panificati, frutta e numerose altre pietanze. Svelata inoltre la madrina del 2023: sarà Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice televisiva, uno dei volti principali della Serie A su DAZN.

Gli stand enogastronomici.

Come da tradizione, ci saranno numerosi stand enogastronomici nel centro storico della città in cui degustare il Prosciutto di San Daniele proposto in abbinamento a vini, birre e altri prodotti tipici del territorio. Il prosciutto sarà il protagonista di ricchi menù e pietanze: panini, focacce, abbinamenti con formaggi, frutta e primi come i tagliolini alla San Daniele.

Al parco Villa Serravallo inoltre sarà possibile partecipare ad un pic nic per immergersi contemporaneamente nella cultura gastronomica della regione e in un ambiente tranquillo e rilassante, in mezzo alla natura.

La visita ai prosciuttifici e i laboratori durante Aria di Festa.

I mastri prosciuttai di San Daniele del Friuli sono pronti ad accogliere curiosi e visitatori per un viaggio alla scoperta del percorso che rende unico il San Daniele DOP. Nelle aziende sarà possibile approfondire le qualità del Prosciutto di San Daniele, prendere parte alle degustazioni e divertirsi con l’intrattenimento musicale organizzato per l’occasione. Ad aprire le porte saranno le aziende A&B Prosciutti, Alberti – La casa del Prosciutto, Bagatto, Coradazzi, DOK dall’Ava, La Glacere, Prolongo e Testa & Molinaro (1600 in tutto i posti disponibili).

Per quanto riguarda laboratori e masterclass, proporranno un percorso nel mondo del “re dei prosciutti”: si spazierà quindi dagli abbinamenti con i vini bianchi regionali a quelli con le birre; dall’arte del taglio al coltello, all’analisi sensoriale fino alla degustazione dedicata al Montasio Dop.

Ospiti illustri saranno inoltre protagonisti di sei appuntamenti sul gusto, la terra, il lavoro e le emozioni del San Daniele DOP: un itinerario narrato lungo la storia, le ricette e l’ambiente che vedrà la partecipazione, tra gli altri, degli chef Cristina Bowerman, Alessandro Gavagna e Cristiano Tomei.

E, ancora, eventi alla scoperta del territorio, con visite guidate alla Biblioteca Guarneriana e al centro di San Daniele del Friuli, ma anche escursioni naturalistiche, esplorazioni in quad e rafting lungo il Tagliamento.

Infine, non mancherà la musica grazie a Folkest, che per i suoi 45 anni di attività ritorna al suo luogo di nascita (la cittadina collinare, appunto) proponendo un programma fitto di appuntamenti musicali da non perdere.