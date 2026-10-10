Le Radici del Vino, gran finale a Rauscedo: una domenica tra sapori, spettacoli e musica

Gli appuntamenti dell’ultima giornata di Le Radici del Vino.

Ultima giornata di appuntamenti a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, dove domenica 11 ottobre si chiude la nona edizione de “Le Radici del Vino”, la manifestazione biennale dedicata alla vitivinicoltura d’eccellenza. Un gran finale ricco di iniziative, tra degustazioni, spettacoli, incontri culturali, musica e attività per tutta la famiglia.

La giornata prenderà il via già alle 8 con le iscrizioni all’ottava Marcia Le Radici del Vino, una manifestazione podistica non competitiva che porterà i partecipanti alla scoperta del territorio attraverso due percorsi di 7 e 13 chilometri, tra vigneti e cantine. Le partenze sono previste dalle 8.30 alle 9.30.

Dalle 9 aprirà anche la Piazza dei Sapori, con la mostra mercato dedicata ai prodotti tipici gastronomici, all’artigianato artistico e agli antichi mestieri. Durante la giornata proseguiranno inoltre le corse del trenino turistico “Alla scoperta della barbatella”, diretto al VCR Research Center, insieme alle attività della Fiera, delle sale multimediali e dell’Arena del Gusto.

Dagli spettacoli per bambini agli incontri dedicati al vino

Il programma entrerà nel vivo alle 10.30, quando Fabio Scaramucci porterà nello Spazio Bimbi esterno lo spettacolo teatrale “Gambe in spalla! Storie di bambini furbi, streghe golose e orchi affamati”. Alle 11, nello Spazio Incontri Verde, sarà invece la volta di Angelo Floramo, protagonista dell’incontro “Il vino in Friuli Venezia Giulia dal Medioevo alle Osterie”, un viaggio nella storia e nella tradizione vitivinicola regionale.

A mezzogiorno le vie del paese si animeranno con la musica itinerante della Unbrassed Band, mentre nel pomeriggio torneranno le attività dedicate ai più piccoli. Alle 16 Mauro Fornasier guiderà un laboratorio artistico nello Spazio Bimbi interno.

Alle 16.30 spazio agli appassionati di vino con la masterclass “Vernaccia di San Gimignano: 60 anni di un grande bianco della Toscana”, inserita nel programma dei Laboratori del Gusto.

Non mancherà il divertimento con I Papu, attesi alle 17 nello Spazio Incontri Verde con lo spettacolo “De Bes Top Off”. Alle 18 la Compagnia l’Aprisogni proporrà invece, nello Spazio Bimbi esterno, il teatro dei burattini “Arlecchino Cavadenti, ovvero: la pozione prodigiosa”.

A chiudere ufficialmente la nona edizione de Le Radici del Vino sarà, alle 18.30 all’Arena del Gusto, l’aperitivo in musica dei Bossa Loca. Un ultimo appuntamento all’insegna della convivialità per salutare la manifestazione che celebra il vino, le tradizioni e le eccellenze del territorio.