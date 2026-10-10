In bicicletta con oltre un etto di hashish, arrestato un 18enne a Udine

Un controllo dei carabinieri in una zona appartata di Udine ha portato all’arresto di un ragazzo di 18 anni, trovato in possesso di oltre un etto di hashish. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Udine, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane, di nazionalità straniera e senza fissa dimora, è stato intercettato mentre si trovava in sella a una bicicletta lungo una traversa di via Cividale, nella zona est della città. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri, che stavano operando in abiti civili, è stato anche il nervosismo manifestato dal 18enne durante il controllo.

Il panetto di hashish nascosto addosso

L’atteggiamento del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale. Durante il controllo è stato trovato un panetto di hashish del peso di 102 grammi, confezionato e sigillato con una pellicola trasparente. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.



Per il 18enne è quindi scattato l’arresto con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità, il giovane è stato accompagnato nella casa circondariale di via Spalato, a Udine, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.