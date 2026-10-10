In bicicletta con oltre un etto di hashish, arrestato un 18enne a Udine

10 Ottobre 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

Un controllo dei carabinieri in una zona appartata di Udine ha portato all’arresto di un ragazzo di 18 anni, trovato in possesso di oltre un etto di hashish. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Udine, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, di nazionalità straniera e senza fissa dimora, è stato intercettato mentre si trovava in sella a una bicicletta lungo una traversa di via Cividale, nella zona est della città. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri, che stavano operando in abiti civili, è stato anche il nervosismo manifestato dal 18enne durante il controllo.

Il panetto di hashish nascosto addosso

L’atteggiamento del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale. Durante il controllo è stato trovato un panetto di hashish del peso di 102 grammi, confezionato e sigillato con una pellicola trasparente. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Per il 18enne è quindi scattato l’arresto con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità, il giovane è stato accompagnato nella casa circondariale di via Spalato, a Udine, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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