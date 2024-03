I ladri gli entrano in casa e portano via gioielli e cibo

Furto a San Giorgio di Nogaro.

Un furto è stato messo a segno in un’abitazione della Bassa Friulana, a San Giorgio di Nogaro: i ladri hanno colpito nel pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo, tra le 16 e le 21, approfittando dell’assenza del proprietario, un uomo del 1953.

Dopo aver forzato la porta, i malviventi sono entrati in casa e hanno portato via gioielli in oro e pure diversi prodotti alimentari. Il danno è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Palmanova, che portano avanti le indagini.