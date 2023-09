A Santa Maria la Longa torna la sagra dei bambini con il Girotondo dei Colori

A Santa Maria la Longa domenica 17 settembre torna la sagra dei bambini con il Girotondo dei Colori. Organizzato dalla Pro Loco Santa Maria la Longa, questo evento è giunto alla 21esima edizione, è interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

La giornata inizia presto, alle 9.30 del mattino, e offre una vasta gamma di attività e attrazioni. I giovani visitatori, accompagnati dai loro genitori, avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di divertimento e apprendimento. Tra le principali attrazioni spiccano le aree giochi giganti, i gonfiabili colorati, i giocattoli in legno tradizionali, e sculture realizzate con palloncini modellabili di ogni forma e dimensione.

Ma il “Girotondo dei Colori” non è solo divertimento: è anche un’occasione per imparare. Quest’anno, come da tradizione, i volontari dei Vigili del Fuoco di Codroipo metterà in atto un percorso didattico di spegnimento incendi e soccorso stradale, insegnando ai giovani come affrontare situazioni di emergenza in modo sicuro. I bambini avranno anche l’opportunità di entrare in contatto con i cani dell’unità cinofila della Croce Rossa e partecipare al gioco del riciclo, promuovendo la consapevolezza ambientale.

La giornata è arricchita da una serie di spettacoli emozionanti, tra cui esibizioni di bolle di sapone incantate, numeri di giocoleria ed equilibrismo che lasceranno i piccoli e i grandi spettatori a bocca aperta. Gli amanti della musica saranno deliziati da esibizioni musicali, mentre i più avventurosi avranno la possibilità di salire su una mongolfiera a volo vincolato, per questa ultima attrazione, è necessario prenotarsi in anticipo per garantirsi un posto. Spazio anche alla cucina, che sarà aperta con una vasta selezione di piatti sia per bambini che per adulti.

Il programma.