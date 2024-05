L’apertura delle attività nella Baia di Sistiana

Riaprono le attività diurne e notturne in Baia di Sistiana (Duino-Aurisina, Trieste) e inizia la stagione balneare, con l’apertura delle spiagge e dei servizi del Parco Caravella. Il Parco Caravella, la cui spiaggia è stata totalmente ripulita e ripristinata dalla proprietà dopo gli ingenti danni subiti a causa delle mareggiate, propone la tradizionale e curata offerta, che negli anni ha visto continui miglioramenti e innovazioni: Family Beach (adatta alle famiglie con bambini), Bau Beach (con area ombreggiata e recintata dedicata ai cani), Falesie Beach (per chi cerca la tranquillità) e Central Beach (con chiosco bar, punto di ristoro e area giochi gratuita per i più piccoli e con attrezzature sportive anche per i più grandi, come il tappeto elastico e i tavoli da ping pong).

Novità della stagione 2024, la realizzazione dell’impianto per docce calde e di due campi di beach volley. Confermate le tariffe dello scorso anno per l’accesso a tutte le spiagge, ai servizi e al grande parcheggio.