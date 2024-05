L’incendio in centro a Pradamano

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, poco prima delle 2 di notte, in via Primo Maggio, a Pradamano, le fiamme uscivano già dalle finestre dell’ultimo piano e l’incendio stava avanzando verso il tetto in legno dell’edificio adiacente. I vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento. Hanno verificato che nella casa in fiamme non vi fossero persone e, a scopo precauzionale, hanno fatto uscire la signora residente nello stabile adiacente a quello incendiato. Fortunatamente quello stabile di tre piani in centro era disabitato.

Il lavoro delle squadre ha fatto sì che l’incendio non si propagasse agli edifici confinanti con quello andato a fuoco, spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza dello stabile incendiato. Le operazioni al momento sono ancora in corso. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.