Doppia promozione per le 2 squadre friulane.

Grande entusiasmo in Friuli per le due promozioni raggiunte, nella giornata di giovedì, dal volley CDA Talmassons salito in A1 e dal Brian Lignano calcio, promosso in serie D.

“Due risultati esaltanti che premiano il grande lavoro svolto da atleti e società e coronano due stagioni condotte da protagonisti, dalla prima all’ultima partita”, commentano in una nota congiunta il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi e l’Assessore allo sport Giovanni Iermano, presenti all’incontro di playoff di volley della CDA e alla partita di campionato di calcio, giocata in casa dal Brian.

Cda Talmassons.

“E’ stata una partita entusiasmante soprattutto nel primo set, degna di una finale di playoff che ha permesso di raggiungere una promozione, motivo d’orgoglio per tutto il Friuli Venezia Giulia, non solo per la città di Lignano Sabbiadoro, ormai la seconda casa della CDA”, commenta il sindaco Giorgi, giovedì seduta sugli spalti a sostenere le ragazze di Talmassons.

Brian Lignano.

“Giocare la massima divisione del campionato italiano di volley richiederà un certo impegno – prosegue la nota congiunta – la palestra comunale è una struttura degli anni Settanta, evidentemente non ha la capienza richiesta per un campionato di serie A1. Stiamo lavorando per garantire la permanenza della CDA a Lignano, cercando una soluzione alternativa, perché la nostra volontà chiaramente è quella di poter proseguire questa collaborazione”.

Tifo alle stelle e adrenalina anche per i 90 minuti casalinghi del Brian, valsi la promozione in serie D, seguiti dalla tribuna dall’Assessore Iermano: “per la città tutta è una grande soddisfazione vedere la propria immagine proiettata in contesti sportivi nazionali ed è la conferma che quanto portato avanti da questa amministrazione comunale, in termini di potenziamento degli impianti e delle strutture sportive, è la strada giusta”.