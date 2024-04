storica promozione in Serie A1 per la CDA Talmassons.

La CDA Talmassons FVG completa l’impresa contro Busto Arsizio in un Palazzetto dello Sport di Latisana sold out e conquista una storica promozione in Serie A1. Coach Leonardo Barbieri replica lo starting six di Gara 1 con Eze in regia, Piomboni opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali e Negretti libero.

Primo set che rende l’idea della grande qualità in campo per questa finalissima. Busto Arsizio parte leggermente meglio trovando i primi vantaggi ma la CDA reagisce prontamente portando il risultato in parità, 12-12. Le ospiti allungano ancora fino al 13-17 con una parallela di Zanette. Busto Arsizio mantiene i quattro punti di vantaggio fino al 19-23. La CDA però mostra ancora una volta il proprio carattere e annulla due set point sul 22-24 e dopo un’epica battaglia ai vantaggi vince il primo set 31-29.

Nel secondo set la CDA guida le danze, galvanizzata dalla rimonta del primo parziale. L’allungo decisivo arriva quando le padrone di casa si portano sul 17-13. Le pink panthers tengono benissimo il campo sfruttando al meglio il proprio muro. Piomboni trova il punto del 24-20 per il set point che si conclude poi sul 25-20.

Il terzo set, come successo in gara 1, è un dominio friulano. Le ragazze di coach Barbieri si portano avanti di sei lunghezze con Hardeman (18-12). A questo punto la CDA Talmassons spinge vedendo il traguardo e guidata proprio dall’americana vola fino a conquistare 7 match point. A chiudere le danze è Leah Hardeman che fa partire la festa promozione.

E’ l’apoteosi di un percorso di crescita costante per le ragazze di Leonardo Barbieri e per la società del patron Ambrogio Cattelan. Proprio il presidente a fine gara commenta così lo storico traguardo: “Si piange di gioia e si continua a piangere. Ci abbiamo creduto veramente perché nelle ultime partite le nostre ragazze anche se giovanissime hanno dato qualcosa in più rispetto alle altre. Andiamo avanti ancora e con grande entusiasmo affronteremo la A1 con uno spirito ancora più grande e pronti per andare ancora avanti.”

La CDA Talmassons scrive dunque ufficialmente la storia, diventando la prima squadra friulana a raggiungere la massima serie del volley femminile. Un capolavoro creato da una società che ha festeggiato proprio quest’anno i suoi 30 anni, conquistando il miglior regalo possibili per sé e per tutti i tifosi che soprattutto in questa stagione non hanno mai fatto mancare il sostegno alle Pink Panthers. Ora il sogno è ufficialmente realtà.

CDA Talmassons FVG 3 – 0 Futura Giovani Busto Arsizio (PARZIALI: 31-29; 25-20; 25-17)

CDA Talmassons FVG: Bagnoli, Hardeman 16 , Populini 12, Grazia, Monaco, Piomboni 6, Bole 1, Eze 7, Kavalenka, Feruglio, Gulich, Negretti, Eckl 9, Costantini 8



Futura Giovani Busto Arsizio: Pomili 7, Bresciani, Citterio, Monza 4, Conceicao, Tonello, Zanette 14, Osana, Furlan 7, Bonvicini, Cvetnic 8, Rebora 4, Bosso 2, Del Core 1