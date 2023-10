Il Cjarlins Muzane beffato nel finale: contro il Mestre finisce 1 a 0

Cjarlins Muzane sconfitto in casa del Mestre

E’ una vera e propria beffa quella subita dal Cjarlins Muzane in casa del Mestre: la squadra di Carmine Parlato mantiene il predominio territoriale per tutta la gara, ma non trova il guizzo vincente prima di capitolare in quella che, di fatto, è stata l’unica conclusione verso la porta di Pollini della squadra veneta.

Prova a farsi vedere in avvio il Cjarlins Muzane e dopo 3’ Osuji non sfrutta la sponda di Zarrilo, mancando la conclusione da dentro l’area di rigore, con la squadra friulana che prova a farsi vedere direttamente da palla inattiva: Zarrillo accentra da calcio di punizione defilata per Bussi pronto alla sponda per Fyda che, di testa, mette alto sopra la traversa dal limite dell’area piccola. Si fa preferire il Cjarlins Muzane e al 26’ sul calcio di punizione di Osuji il colpo di testa di Nchama non inquadra la porta, mentre al 41’ il destro da fuori area di Bussi è bloccato a terra da Yabre. Finale di tempo vivo e al 43’ il Cjarlins Muzane confeziona la migliore occasione per il vantaggio dagli sviluppi di calcio d’angolo: Nchama riceve a centro area, immediata la sponda per Bussi che da due passi calcia addosso a Yabre.

Ripresa con subito Cjarlins Muzane pericoloso, tanto che non è nemmeno terminato il primo giro di lancette sul cronometro quando Fyda prova ad approfittare dell’errore di Yabre in disimpegno, non riuscendo per un soffio a intercettare la palla in scivolata, con il Mestre che si fa vedere solo al 18’ quando dagli sviluppi di calcio d’angolo il colpo di testa dell’ex Frison è bloccato da Pollini. Sono le palle inattive il fattore principale e al 23’ il calcio di punizione di Osuji è girato a rete di testa da Bussi per la conseguente parata di Yabre, preludio al tentativo di Fyda il quale manca per un soffio la deviazione in rete sulla conclusione di Bassi. Con la beffa che, puntuale, si materializza al 38’ quando il Mestre, in una delle rarissime sortite offensive passa: il tiro cross dalla destra di Miccoli tocca il palo e termina la sua corsa in rete. E’ la rete che decide il match, si chiude con una sconfitta immeritata.

Il tabellino.

MESTRE Yabre, Brigati (22’ st Bortoluz), Maset, Frison, Barzon (18’ st Casarotto), Boscolo (42’ st Salomone), Carini, Miccoli, Mozzo, Pinton, Ndreca (27’ st Moraschi). All. Zecchin.



CJARLINS MUZANE Pollini, Zarrillo, Grassi (11’ st Guizzini), Nchama, Pellizzer, Gentile (44’ st Fasolo), Bassi (40’ st Esposito), Castagnaviz (40’ st Belcastro), Fyda (30’ st Calì), Osuji, Bussi. All. Parlato.



Arbitro Rinaldi di Novi Ligure.

Marcatore Nella ripresa, al 38’ Miccoli.

Note Recuperi: 3’ e 6’. Ammoniti: Osuji, Pellizzer, Castagnaviz e Miccoli.