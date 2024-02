Le campionesse svedesi e austriache scelgono ancora lo Zoncolan

Sarà ancora lo Zoncolan a ospitare gli allenamenti di alcune Nazionali femminili in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del mondo a Soldeu (Andorra) del 10-11 febbraio e assieme alla squadra svedese nei prossimi giorni in Friuli Venezia Giulia ci saranno anche le atlete austriache. Dal 4 al 6 febbraio ritorna dunque per un paio di giorni di ritiro il team svedese, che ha scelto il polo di Ravascletto-Zoncolan come quartier generale in preparazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e già a inizio gennaio, dal 3 al 5, in previsione della tappa mondiale di Kranjska Gora, si era allenata sul tracciato 1 dello Zoncolan. Tra le presenti anche la campionessa Sara Hector, reduce dal brillante secondo posto nell’ultimo gigante di Coppa del mondo a Plan de Corones.

Accanto alle svedesi ci saranno anche le slalomiste e gigantiste della squadra austriaca tra cui la campionessa del mondo di slalom e oro olimpico a squadre Katharina Liensberger e Katharina Truppe, oro olimpico a squadre e argento mondiale a squadre.

Il Trofeo Biberon e le piste aperte.

Da domani a domenica Forni di Sopra sarà protagonista della 40° edizione del Trofeo Biberon, organizzato dallo Sci Club 70 di Trieste, pronto ad accogliere sulle Dolomiti friulane oltre 1000 giovani sciatori dall’Italia e dall’estero che parteciperanno alle gare giovanili di sci alpino e sci nordico sulla pista Cimacuta.

Anche per questo fine settimana rimane tutto aperto, impianti e piste, nei sei comprensori sciistici della regione e a Tarvisio si scia su tutta la Di Prampero, dove domani, venerdì, riprende anche la notturna dalle 20 alle 23.