Finisce 2 a 2 tra Tolmezzo Carnia e Spal Cordovado.

Prima avanti, poi sotto, quindi il pareggio finale con rischio, evitato, della beffa sul finale. Il Tolmezzo Carnia strappa un punto contro il fanalino di coda Spal Cordovado nella sfida disputata domenica sul campo B del Fratelli Ermano.

Mister Serini dà fiducia dal primo minuto a Coradazzi a centrocampo, davanti il duo Gregorutti-Motta, sostenuto da Micelli. In difesa parte titolare De Giudici. I padroni di casa tengono il pallino del gioco per tutta la prima frazione, provandoci da più posizioni ma senza mai riuscire a trovare la rete del vantaggio, che arriva sul gong, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: al 44’ ci pensa proprio De Giudici, che, di testa, all’altezza del primo palo, devia in rete il corner di Faleschini.

Nella ripresa, al 10’, il Tolmezzo va vicino al raddoppio con Motta, il quale, da ottima posizione, non riesce a centrare la porta sull’assist dalla destra di Gregorutti. I carnici continuano a spingere ma non riescono a trovare il gol del due a zero, con l’estremo difensore avversario, Peresson, che si oppone ai vari tentativi degli attaccanti carnici. Alla mezz’ora, su una ripartenza della Spal, Tomasi riceve palla in area e, di testa, sigla l’1-1 anticipando Cristofoli, che si scontra con un proprio difensore ed è costretto a lasciare il campo, sostituito dal numero 12 Beltrame.

Il Tolmezzo torna all’assalto ma subisce la seconda beffa a cinque minuti dallo scadere quando su un’altra ripartenza c’è Gilbert ad incunearsi in area, battendo Beltrame per il gol del 2-1. I rossoazzurri non ci stanno e si tornano a gettare in avanti, riuscendo a riacciuffare il pareggio ancora una volta con il subentrante Nagostinis, che infila la porta avversario su assist di Sabidussi in pieno recupero. Gli ospiti un minuto più tardi hanno addirittura l’occasione per ritornare in vantaggio ma con un miracolo Beltrame evita la rete. Sul ribaltamento di fronte ancora Tolmezzo a caccia gol-vittoria con la conclusione dal limite di Faleschini che si spegne sul fondo.

In classifica la squadra del presidente Ianich rimane al quarto posto, vedendosi però accorciato il distacco dalla quinta, il Rive Flaibano. Sabato, in anticipo, la sfida in trasferta sul terreno del Maniago Vajont.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 3^ GIORNATA GIR. RITORNO



TOLMEZZO – SPAL CORDOVADO 2-2

GOL: al 44’ De Giudici; nella ripresa, al 30’ Tomasi, al 40’ Gilbert, al 47’ Nagostinis.



TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli (35’st Beltrame), Nait, Gabriele Faleschini, Coradazzi, Rovere, De Giudici, Solari, Cucchiaro (35’st Amadio), Motta, Gregorutti (19’st Nagostinis), Micelli (19’st Sabidussi); a disposizione Flora, Lirussi, Timeus, Picco, Cristian Tomat. Allenatore Mauro Serini.



SPAL CORDOVADO: Peresson, Venier, Poles, Tomasi, Casagrande, Candotti, Tumiotto, Puppo, Cassin (6’st Gilbert), Turchetto, Danieli (13’st Marian); a disposizione Torromeo, Morassutti, Tedino, Novelli, Russolo, Bortolussi. Allenatore Luca Sonego.



ARBITRO: Yousri Garraoui di Pordenone (Marri – Rivellini).



NOTE – Ammoniti Rovere, Casagrande, Nagostinis, Tumiotto, Peresson e l’allenatore Sonego.

Il video.