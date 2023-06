Riapre la storica trattoria Da Mario a Tarcento.

La trattoria pizzeria “Da Mario”, uno dei locali più tradizionali e rinomati di Tarcento riapre le porte ai clienti. I nuovi timonieri saranno Rosario Gioacchino, 34 anni e la moglie Roberta, 33, e l’entusiasmo verso questa nuova avventura è ai massimi livelli.

Clienti da una vita del locale, conosciuto soprattutto per la qualità delle materie prime con le quali venivano sfornate delle pizze eccellenti, la coppia ha deciso di passare dall’altra parte del bancone e continuare la tradizione, con qualche tocco personale.

“Continueremo a dare un servizio impeccabile ai clienti, soprattutto dal punto di vista qualitativo – spiega Roberta – inoltre, le nostre pizze saranno prodotte con metodo a lunga lievitazione, con farine di tipo 0 e 1, macinate a pietra biologica”. La qualità, quindi, continuerà ad essere il punto cardine del locale che, oltre alle pizze, produrrà anche delle pietanze di gastronomia tipica.

Un’occasione d’oro quella capitata un po’ per caso a Rosario e Roberta, che hanno colto al volo la possibilità di prendere in mano le redini della trattoria. “Questa occasione è capitata un po’ per caso, venivamo spesso a prendere la pizza qua e qualche mese fa abbiamo saputo che, a causa di problemi personali del precedente gestore, il locale era in vendita ” racconta Roberta.

La gavetta nel mondo della ristorazione non è certo mancata alla coppia che, per ben quindici anni, ha lavorato al ristorante “Al Collio ” a Reana del Rojale, di proprietà di Pasquale, cognato di Rosario e fratello di Roberta. Tanti anni ‘in famiglia ‘ e la voglia, del tutto comprensibile, di iniziare un nuovo percorso in maniera autonoma, facendo tesoro di tutto quanto appreso durante la lunga esperienza. Le porte del locale riapriranno domani, martedì 20 giugno, dove per l’occasione ci sarà l’inaugurazione che accoglierà tutti i clienti, sia gli storici che, perché no, quelli nuovi.