A Feletto Umberto non si farà il Pignarul

Mancano i volontari e così Feletto Umberto è costretta a rinunciare al tradizionale Pignarul, per il secondo anno di seguito.

“Dispiace comunicare con molto rammarico che anche quest’anno il tradizionale Pignarul a Feletto Umberto da parte della Proloco C.I.L. Feletto non si svolgerà – si legge sul canale social della Pro loco -, purtroppo non ci sono volontari per la sua realizzazione che impiega tempo e risorse; nei mesi scorsi abbiamo chiesto la collaborazione di associazioni che negli scorsi anni partecipavano per la riuscita della manifestazione ma anche queste associazioni non hanno volontari e non sono più dei ragazzini per la mole di lavoro da svolgere. Noi come Pro loco abbiamo fatto diversi appelli nella speranza di sensibilizzare la cittadinanza ad affacciarsi al mondo del volontariato ma senza nessun successo. Con questa occasione si rinnova l’invito a contattarci per eventuali e future manifestazione nel territori di Feletto Umberto”.

Il problema, quindi, rischia di essere più ampio del singolo evento tradizionale dell’Epifania: a quanto sembra, sempre meno giovani si impegnano in questo tipo di associazioni, che pure contribuiscono ad animare la vita dei paesi.