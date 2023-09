Addio a Giovanni Proto, storico titolare della pizzeria Da Toni

Giovanni Proto aveva 77 anni.

Giovanni Proto, storico pizzaiolo e titolare della celebre pizzeria “Da Toni” di via Aquileia a Udine, è deceduto nella notte tra venerdì e sabato nella sua casa a Minori, in provincia di Salerno, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva 77 anni.

La sua storia d’amore con la pizza inizia in modo quasi casuale quando, a soli 19 anni, Proto si trasferisce in Friuli grazie alla sua amicizia con la famiglia Citarella, proprietaria della pizzeria Al Gambero a Palmanova. Negli anni Sessanta Proto presta servizio in rinomati locali della regione.

Nel 1983, Proto fa il grande passo e assume la gestione della pizzeria Da Toni in via Aquileia, un locale che avrebbe segnato la storia della gastronomia udinese. Oggi, la pizzeria è orgogliosamente gestita dal figlio Raffaele, insieme alla figlia Lucia, con la preziosa collaborazione della moglie Marisa.

La pizzeria Da Toni è diventata un punto di riferimento per innumerevoli clienti nel corso degli anni. Ma è stato molto più di un semplice locale: è diventato una vera e propria famiglia. La dedizione di Giovanni Proto alla qualità degli ingredienti, la passione per la cucina e l’arte di creare la pizza hanno fatto di lui una vera leggenda nel settore culinario.

I funerali di Giovanni Proto saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa di Santa Lucia a Minori, il suo paese d’origine.