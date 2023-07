Udine, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion: bendate le statue di piazza delle Libertà.

Crisi climatica, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Udine, bendate le statue in piazza. Domenica mattina attivisti di Extinction Rebellion hanno infatti bendato le statue di Ercole e Caco in Piazza della Libertà, affiggendo cartelli con messaggi che esortano a guardare in faccia la realtà della crisi climatica. Il gruppo ha poi occupato la piazza e la Loggia del Lionello, bendandosi come le statue.

Successivamente è intervenuta la polizia a identificare le persone presenti, ma come sostengono gli stessi attivisti “si è instaurato un clima di dialogo e comprensione da ambo le parti, che non ha portato ad alcun attrito con le forze dell’ordine”.

Sono state decine le azioni simili condotte in Svezia, Francia, Germania, Belgio, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Regno Unito da Extinction Rebellion. L’obiettivo è quello di “sottolineare la cecità dei governi e di denunciare il silenzio delle istituzioni di fronte agli innumerevoli avvertimenti dagli esperti. Siamo in emergenza climatica e non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi. È necessario cambiare rotta o saranno cittadini e cittadine a subirne le gravi conseguenze”.