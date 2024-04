Furto a Udine.

Nella mattinata di oggi, 9 aprile, i carabinieri di Campoformido sono intervenuti in via Pier Paolo Pasolini a Udine per un furto su un’auto in sosta. Il veicolo è di proprietà di un giovane di 25 anni, residente a Marano Lagunare e volontario dei vigili del fuoco di Codroipo. I ladri hanno rotto il finestrino del mezzo e portato via due caschi dei pompieri e il telefono cellulare.