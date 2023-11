Ragazzo investito davanti a scuola stamattina a Udine.

Uno studente è stato investito stamattina, 8 novembre, mentre stava andando a scuola in Centro Studi, davanti al Liceo Marinelli, in via Leonardo da Vinci a Udine.

A quanto sembra, il ragazzo stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato colpita da una vettura in transito. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario e, dalle prime informazioni, è stato portato all’ospedale di Udine in codice giallo, comunque con ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi.