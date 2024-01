Gli appuntamenti al Cinema Visionario dedicati ai più piccoli.

Continua al Visionario l’appuntamento con Piccoli Visionari, il ciclo di film dedicato ai più piccoli: sabato 27 gennaio alle 15.00 Puffin Rock, lungometraggio animato tratto dalla pluripremiata serie TV per bambini. Gli amati protagonisti Oona, Rudy, Vera e Baba incontrano nuovi amici che entrano immediatamente a far parte della famiglia. Una storia emozionante che celebra l’amore per la natura e i temi dell’appartenenza, del coraggio e dell’amicizia! Al termine della proiezione una golosa merenda con i biscotti offerti dal Panificio Pasticceria Sorelle Del Do e il succo di frutta di Sanamela La Carnica!

Piccoli Visionari proseguirà con Il fantasma di Canterville (3 febbraio), adattamento animato del divertente racconto di Oscar Wilde, La chiocciolina e la balena e Zog e i medici volanti (17 febbraio), due nuovi mediometraggi d’animazione tratti dagli albi illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler, e infine Emma e il giaguaro nero (24 febbraio), splendida avventura per famiglie ambientata nel cuore dell’Amazzonia.

Per le proiezioni sono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi. Per la famiglia “tipo” (2 adulti + 2 bambini), ad esempio, andare al cinema costerà in totale solo €22 (oppure €20 se in possesso della card Io sono Visionario).