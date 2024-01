Il programma di Ski for fun a Sappada.

Ski for fun – no Border Cup, la gara internazionale di sci nordico in programma a Sappada domani e domenica 28 compie quest’anno 20 anni. “Un appuntamento speciale – commenta Massimo Casciaro, presidente dell’associazione Camosci che organizza l’evento – con ospiti speciali: oltre ai 500 atleti dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta Italia, da Slovenia e Austria avremo il piacere di accogliere anche i ragazzi ospiti di ProgettoAutismo FVG che parteciperanno ad una lezione di sci nordico tenuta dal nostro campione olimpico Silvio Fauner e dai nostri maestri di sci”.

Ed è tutto pronto a Sappada per la storica gara che giunge quest’anno alla sua 20^ edizione e che si svolgerà domenica 28 a partire dalle 10 sulla storica pista di fondo della località montana, nota anche come “terra di campioni” per le sue 10 medaglie olimpiche, vinte dai sappadini ed ex Camosci Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e Lisa Vittozzi. Per tutti i partecipanti appartenenti a 8 categorie diverse sono previsti simpatici gadget e per i vincitori premi offerti dagli sponsor tra cui Witor’s, sci e abbigliamento tecnico.

Lo sport senza dimenticare la solidarietà e l’inclusione.

Domani sabato 27 alle 14 i ragazzi ospiti della struttura della Fondazione ProgettoAutismo Fvg potranno approcciare invece lo sci nordico accompagnati da Silvio Fauner e dai maestri di fondo della Scuola Sci Sappada con il materiale messo a disposizione dai negozi GiSport e Kratter Sport. La lezione terminerà con la merenda dei campioni. “Siamo felici di questa sinergia con Sappada, consapevoli di quanto l’amicizia, lo sport a contatto con la natura siano fondamentali per l’inclusione dei nostri ragazzi” ha dichiarato la presidente di ProgettoAutismo Fvg Elena Bulfone. L’evento è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall’istituto di Credito PrimaCassa Fvg, Talentform, Itas, Vedova e da numerosi sponsor locali.