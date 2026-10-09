Un nuovo capolavoro di Giambattista Tiepolo entra in dialogo con le opere del maestro già custodite al Castello di Udine. Dal 10 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, la Galleria d’Arte Antica ospita il Giudizio Finale, la monumentale tela proveniente dalle Collezioni Gallerie d’Italia – Intesa Sanpaolo, protagonista della mostra L’Ospite Illustre, inaugurata oggi nella Sala Aldo Rizzi.

Il dipinto sarà esposto accanto ad altre opere di Tiepolo conservate nei Civici Musei, tra cui La Virtù e la Nobiltà trionfano sull’Ignoranza, il San Francesco di Sales e l’Angelo Custode. L’accostamento permette di osservare da vicino la ricchezza delle composizioni, i contrasti di luce e ombra e la forza scenografica che caratterizzano la pittura del maestro veneziano.

La scena del Giudizio universale

Il Giudizio Finale è un modello preparatorio destinato alla decorazione del soffitto di un edificio ecclesiastico, un progetto che non venne realizzato oppure andò perduto. La datazione dell’opera non è certa: l’impostazione monumentale e i marcati contrasti chiaroscurali suggeriscono una collocazione nei primi anni Trenta del Settecento.

Al centro della composizione Cristo benedicente siede sulle nubi, circondato da angeli che reggono la croce e le Scritture, mostrano i simboli della Passione e suonano le trombe del giudizio. Nella parte inferiore della tela, i dannati vengono ricacciati dai demoni tra le fiamme dell’Inferno, mentre i giusti sono sollevati verso la gloria del Paradiso.

La composizione fu ripresa nel 1747 dal pittore Livio Retti per un affresco nella cappella del Castello di Ludwigsburg.

Uno scambio di opere tra Udine e Vicenza

La mostra nasce dalla collaborazione tra il Comune di Udine e il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso uno scambio di opere tra i Civici Musei udinesi e le Gallerie d’Italia di Vicenza. Nello stesso periodo, infatti, il dipinto Consilium in arena, realizzato da Giambattista e Giandomenico Tiepolo e appartenente alle collezioni di Udine, sarà esposto a Vicenza nell’ambito della mostra Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo.

Il progetto espositivo è nato da un’idea di Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, ed è curato da Fabio Franz, conservatore della Galleria d’Arte Antica. L’iniziativa è organizzata dai Civici Musei in collaborazione con le Gallerie d’Italia, con il patrocinio della rete I Luoghi dei Tiepolo, dell’Università di Udine e della Fondazione Friuli.

Il Giudizio Finale sarà visitabile nella Galleria d’Arte Antica del Castello di Udine, in piazza Patria del Friuli 1, fino al 17 gennaio 2027.

Per informazioni è possibile contattare le biglietterie dei Civici Musei al numero 0432 1273772, scrivere a [email protected] oppure consultare il sito www.civicimuseiudine.it.