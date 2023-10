Mozzato un dito alla statua della ninfa di palazzo Morpurgo.

Vandali a Udine dove la statua della ninfa di palazzo Valvason Morpurgo è stata danneggiata da ignoti che hanno mozzato il dito indice della mano sinistra.

Non è la prima volta che la statua viene danneggiata. Nel 2017, un altro atto vandalico aveva portato alla tranciatura dell’intera mano della statua. Anni prima, un braccio della stessa statua era stato preso di mira dai vandali. Le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nella zona potrebbero essere fondamentali per ricostruire l’accaduto e per identificare i responsabili.

La statua, realizzata in marmo di Carrara nel 1905, è una delle opere d’arte più ammirate in città, sia per la sua maestosità che per la sua posizione all’interno della Fontana del giardino di Palazzo Valvason-Morpurgo. L’opera è stata creata dallo scultore Leonardo Liso e rappresenta un simbolo di bellezza e cultura nella comunità di Udine. Il danno causato alla statua non è solo un affronto all’arte, ma anche un costo significativo per la riparazione dell’opera danneggiata.