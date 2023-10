L’inaugurazione di Nautilia ad Aprilia Marittima

Inaugurazione questa mattina per Nautilia, la 34 edizione della fiera dell’usato nautico ad Aprilia Marittima.

“Per Aprilia Marittima, importante polo della nautica della nostra regione e prima porta d’accesso a Lignano Sabbiadoro, abbiamo molte progettualità, non solo di sviluppo infrastrutturale, allo studio per renderla sempre più attrattiva e in grado di attirare benessere sociale ed economico: Nautilia è un evento fieristico sempre molto atteso, un unicum nel suo genere in Italia e per questo auguro a organizzatori e operatori week end di grande soddisfazione”.

Bini ha ricordato i numeri della stagione turistica appena conclusa molto positivi , frutto di un sistema che si muove all’unisono e di una programmazione che nei cinque anni passati ha puntato a far conoscere meglio l’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia.

“Alla Fiera di Rimini abbiano colto segnali incoraggianti per il sistema paese, con previsione di un 2024 ancora più importante per numeri, con attrattività su turisti svizzeri, statunitensi e dall’Est Europa con forte capacità di spesa. In un contesto di promozione e sviluppo turistico la Regione ha investito molto in questi anni per fare del Friuli Venezia Giulia una destinazione sempre più scelta dai turisti italiani ed esteri e siamo diventati così primi in Italia per disponibilità e numero di ormeggi lungo la nostra costa” ha aggiunto Bini.

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini nel corso del suo intervento

L’assessore ha indicato la nautica come uno dei principali indicatori del trend turistico e pilastro fondamentale per l’economia del Friuli Venezia Giulia. “L’esposizione Nautilia ha saputo costruire un forte legame operativo tra il settore nautico e il territorio, testimoniando uno sforzo congiunto per accogliere e valorizzare il turismo nella nostra regione, ma anche caratteristiche di unicità” ha osservato Bini.

Più di 250 barche esposte, a motore e a vela, su una superficie di 50mila metri quadrati con oltre 1.000 metri di banchine attrezzate, circa 40 espositori, per la maggior parte boroker e mediatori marittimi dell’area Alto Adriatico: tra questo e il prossimi week end sono attesi oltre 7mila visitatori.

All’inaugurazione, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, Flavio Caramia, presidente dello Yachting Club Aprilia Marittima, Nicola Toso per l’organizzazione, presente in sala il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.