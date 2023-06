Aquileia saluta il solstizio con un concerto all’alba nell’antico porto fluviale

Concerto all’alba ad Aquileia.

Accogliere l’alba, e l’alba del solstizio, in una magica cornice piena di storia e di note: è l’iniziativa proposta dalla Fondazione Aquileia in occasione dell’inizio dell’estate e della Festa della Musica, con un concerto programmato per le 5 di mattina all’antico porto fluviale della cittadina.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Imprenditori Città di Aquileia, il Comune di Aquileia e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il suggestivo concerto vedrà protagonisti un duo d’eccellenza formato dal flautista Tommaso Dionis e dalla violoncellista Francesca Favit che allieteranno il pubblico con un percorso musicale che spazia dal barocco, al tardo romanticismo fino al novecento. Il programma prevede pagine di Jacques- Martin Hotteterre e di Bach, di Fauré e Danzi, di Mascagni Gliere. L’ingresso (entrata solo da via Gemina) è libero e gratuito senza prenotazione.

I musicisti.

Francesca Favit si è diplomata al Conservatorio di Musica A. Steffani di Castelfranco Veneto nella classe di Violoncello e nel 2010 ha conseguito il Diploma Solistico presso l’Accademia di Alto Perfezionamento di Santa Cecilia a Roma. Dal 1998 al 2002 ha fatto parte del Quartetto d’Archi “Pezzè” con il quale ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali esibendosi in numerose sale concertistiche in Italia e all’estero. Tra le altre attività, suona con l’Anahit Ensemble proponendo un percorso singolare alla scoperta della cultura armena, ed è fondatrice insieme al bandoneonista Massimiliano Pitocco, degli Strings&bottons che si sono esibiti al Teatro Massimo di Pescara per la stagione concertistica della Società del Teatro e della Musica.

Tommaso Dionis ha studiato flauto al Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste e ha intrapreso l’attività concertistica ricoprendo il ruolo di flautista presso orchestre di grande rilievo come l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. Parallelamente si è dedicato allo studio della direzione d’orchestra diplomandosi nel conservatorio di Trieste. Il suo percorso musicale l’ha visto impegnato come direttore con l’orchestra e il coro della Fondazione lirica del Teatro Verdi di Trieste, l’Orchestra della Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’orchestra Virtuosi Brunensis e l’orchestra della Fondazione Bulgaria Classic. Già docente di flauto presso il Liceo musicale di Portogruaro, attualmente ricopre il ruolo di docente presso il Conservatorio G.P da Palestrina di Cagliari.