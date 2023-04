Riapre la vecchia strada della Valcellina.

Con la Pasqua arriva anche il momento delle escursioni in Friuli Venezia Giulia: Proprio oggi infatti ha riaperto al pubblico la vecchia strada della Valcellina. Questo tratto di strada è caratterizzato dalle acque cristalline e dai profondi canyon scavati nelle rocce, rendendo questo percorso un’esperienza indimenticabile ed incantevole. Il tratto aperto al pubblico sarà quello che va dal Ponte Antoi alla Molassa, passando per la vecchia diga.

In passato, questa strada era l’unico collegamento della valle con la pianura. Visitatori da ogni parte del mondo giungono qui per ammirare la bellezza dei colori che si riflettono in un ambiente unico tra acqua, cielo e rocce. Il percorso si snoda per circa due chilometri, con un dislivello minimo di quaranta metri, all’interno della Riserva Naturale Forra del Torrente Cellina, una delle più belle e spettacolari Riserve Friuli Venezia Giulia.

La strada sarà aperta anche domani, giorno di Pasquetta, e resterà aperta tutti i sabati e le domeniche. Dal 8 Luglio al 10 Settembre sarà aperta ogni giorno, salvo variazioni o chiusure temporanee a causa di condizioni meteorologiche avverse o per manutenzione.