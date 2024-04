L’insegna storica del campo sportivo di Cividale torna al suo posto

Il “Campo Sportivo Martiri della Libertà” di Cividale ritrova la sua insegna storica.

L’insegna storica “Campo Sportivo Martiri della Libertà” di Cividale è ritornata al suo posto, proprio sull’ingresso principale, da Via Udine, del complesso sportivo. “Era stata tolta anni fa quando, in occasione di alcuni lavori, si era verificata la pericolosità della struttura di acciaio che aveva notevoli problemi di corrosione, essendo da anni esposta alle intemperie – spiega l’assessore al Patrimonio Flavio Pesante – ed era stata collocata nel magazzino comunale. Anche la minoranza consiliare aveva chiesto notizie sull’insegna simbolo del campo sportivo cividalese e, a seguito di specifico affidamento ad un fabbro, il lavoro di sistemazione della scritta metallica si è finalmente concluso”.

Torna dunque al suo posto originale, in corrispondenza dell’originario ingresso e in prossimità del monumento, l’insegna metallica, un simbolo importante per i Cividalesi che ricorda ai cittadini la memoria di quel luogo. “Si è optato per un intervento di tipo conservativo – continua l’assessore Pesante – perché abbiamo ritenuto corretto rispettare integralmente la scritta in tutte le sue caratteristiche, pur sapendo che i colori dei cerchi olimpici sono invertiti”.