Sempre meno nascite, il Fvg è la terza regione più vecchia d’Italia

I dati dell’Istat sul Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia è la terza regione più vecchia d’Italia e si fanno sempre meno figli. Sono questi i dati che arrivano dall’Istat che ha fotografato una tendenza al ribasso della natalità e un aumento dell’invecchiamento della popolazione.

Il numero di residenti in Friuli Venezia Giulia è in scende a 1 milione e 192mila, con una diminuzione del 2,1 per mille rispetto all’anno precedente. L’indice dei bambini nati ogni mille residenti è il più basso mai registrato, pari a 6,1 contro l’8,1 di venti anni fa. Un fenomeno si ripercuote sull’invecchiamento della popolazione, che continua a crescere. L’età media in Italia è di 46 anni, mentre in Friuli Venezia Giulia è di 48,3 anni.