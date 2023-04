Lutto nel mondo del turismo, addio all’imprenditore Franco Basso

Franco Basso è stato colto da un malore questa mattina.

Mondo del turismo in lutto per la scomparsa di Franco Basso, colto questa mattina da un malore mentre si trovava nella sua agenzia Europa di Bibione. Dopo l’allarme lanciato da alcuni collaboratori, il noto imprenditore 76enne è stato soccorso dai sanitari ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Originario di San Stino di Livenza, Franco Basso ha lasciato un importante contributo nel settore turistico, sia a Bibione che a Lignano, grazie anche alla riqualificazione della darsena di Lignano per la creazione del Marina Azzurra Resort e la gestione di complessi come la darsena Punta Faro e l’Olimpo a Sabbiadoro.