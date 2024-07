Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

In questo ultimo weekend di luglio, continuano i concerti, le conferenze e gli spettacoli che animano i fine settimana in Friuli Venezia Giulia, permettendovi di vedere divertenti spettacoli, degustare ottimi piatti tipici e divertirvi in famiglia.

Infatti dai Laghi di Fusine, passando per Gorizia, Udine e Pordenone il Friuli Venezia Giulia presenterà tutta una serie di spettacoli, concerti e conferenze che vi accompagneranno in queste calde giornate estive.

Sabato 27 luglio

Sarà una giornata all’insegna degli eventi all’aria aperta e alla musica.

Per quanto riguarda i concerti, gli spettacoli e le conferenze, alle 14 Stewart Copeland si esibirà con i Police Deranged For Orchestra, un’ora dopo sarà la volta di Bailey Rae, infine alle 21 a Palmanova suoneranno i Ricchi e Poveri.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno ci sarà il mercatino dell’antiquariato di Mortegliano, il Venerio Market a Udine e per tutto il weekend continua a Udine e Pordenone il Festival Mondiale del Folclore Giovanile, la Festa della Trebbiatura a Bicinicco e la Sagra delle Patate a Zoppola.

Infine, in merito alle escursioni, si inizia alle 8.30 con il Cammino alla Croce del Piancavallo, a seguire dalle 18.30 inizierà la Color Run a Bicinicco e la Holi Run a Lignano Sabbiadoro.

Infine, continua per tutto il fine settimana la mostra: Quando l’Arte lascia il segno. Ottocento romantico. Un album friulano.

Domenica 28 luglio

Sarà una giornata all’insegna dei concerti e delle sagre.

Per quanto riguarda i concerti, gli spettacoli e le conferenze, alle 14 Manu Chao si esibirà ai Laghi di Fusine, a seguire alle 20.30 per Palchi Nei Parchi al Parco Piuma di Gorizia si esibiranno le Freevoices Show Choir, infine alle 21.30 a Palazzolo della Stella canterà Ermal Meta.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno si terrà il mercatino dell’antiquariato di Sacile, mentre per tutto il weekend continua a Udine e Pordenone il Festival Mondiale del Folclore Giovanile, la Festa della Trebbiatura a Bicinicco e la Sagra delle Patate a Zoppola.

Infine, in merito alle escursioni, alle 8.30 a Taipana inizierà un’escursione alle cascate della Cukula.

