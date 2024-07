Di 85 anni.

Circondato dall’affetto dei suoi cari serenamente ci ha lasciato Valerio Rossi. Ne danno il triste annuncio i figli Manuela, Cinzia, Luigino e Massimiliano, il genero Gianni, Miriam, i nipoti ed i pronipoti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Cave del Predil di Tarvisio martedì 23 luglio alle ore 14:30 Al termine del Rito il caro Valerio proseguirà per la cremazione. Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 22 c.m. alle ore 17:00 nella stessa chiesa.



Un sentito ringraziamento alla Dottoressa Stefania Grimaz e alle infermiere domiciliari di Tarvisio per la loro professionalità ed umanità.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Tarvisio, 19 luglio 2024

