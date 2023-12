L’antico mercato di Santa Lucia ad Arta Terme.

L’associazione Culturale Amîs di Darte, da anni parte attiva nella vita della comunità di Arta Terme, organizza per domenica 10 dicembre 2023 l’Antico mercato di Santa Lucia.

Alle 10 è prevista l’apertura del tradizionale mercato in cui si potranno trovare prodotti artigianali e agroalimentari tipici della nostra terra di Carnia. Alcune bancarelle devolveranno l’incasso della giornata in beneficenza. Dalle 11 vi sarà la possibilità di assistere all’esibizione del gruppo danza Human Dance Technique guidato dal maestro Giorgio Rivari che assieme al Movimento volontario “Abbracci gratis” presenteranno al pubblico brani divertenti e coinvolgenti accanto alle più tradizionali e celebri canzoni a tema natalizio.

Dalle 12 sarà poi possibile degustare il “mangjâ” di Sante Luzie che prevede tra i piatti tipici: il mignestron, brovade/craut e muset. Non mancheranno frico e polenta e altri piatti che potranno essere assaporati in un ambiente riscaldato. Ad allietare la festa ci sarà il gruppo di Paularo “Carnia Day” che curerà l’intrattenimento con musica e balli.

Alle 14 l’associazione per la prima volta propone la “camminata storico culturale di Santa Lucia”: sarà un’occasione per passeggiare per le vie del paese alla scoperta di alcune curiosità, cenni storici e ricordi di personaggi di un tempo. Altra attrattiva da non perdere sarà il trenino per grandi e piccoli che domenica 10 dicembre 2023 tornerà a percorrere le strade del paese (Arta, Piano e Terme), per far fare ai bimbi un divertente giretto e permettere ai grandi di spostarsi agevolmente a bordo del simpatico convoglio (il servizio è gratuito). Alle 16 arriverà Santa Lucia che distribuirà doni a tutti i bambini presenti.

Questa giornata sarà quella conclusiva di “una tre giorni” che inizierà la sera del 9 dicembre alle ore 19 con l’accensione del grande albero di Natale di Arta e continuerà con la festa religiosa del 13 dicembre 2023 con la Santa Messa alle ore 09 e 10.30 e alle 14.30 vesperi e processione con Santa Lucia.