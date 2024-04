Intervento di soccorso a Duino Aurisina.

Intervento di soccorso nel pomeriggio a Duino Aurisina per soccorrere una donna di 33 anni udinese caduta con la sua bicicletta per circa quattro metri in località Slivia da un sentiero con terrapieno a lato.

Sul posto è intervenuta la stazione di Trieste del Soccorso Alpino. La 33enne si è procurata diversi traumi ed escoriazioni ma è riuscita a rialzarsi autonomamente, camminando per una ventina di metri e poi si è fermata, sedendosi a terra a causa di forti dolori che le impedivano impedivano proseguire.

I soccorritori, sei tecnici e un infermiere, l’hanno raggiunta a piedi, l’hanno stabilizzata e poi imbarellata adagiandola con il materassino a depressione nella barella Kong. L’hanno quindi trasportata a spalle fino alla strada dove attendeva l’ambulanza del 118, a cui l’hanno affidata.

Un altro intervento di soccorso si è svolto anche questa mattina, tra le 11 e le 12, quando un ciclista 54enne di Trieste è caduto vicino alla strada nei pressi del Bosco Bazzoni di Basovizza procurandosi un trauma ad una spalla. I soccorritori della nostra stazione sono arrivati con l’auto nei pressi e con l’aiuto di alcuni sanitari dell’ambulanza del 118 hanno accompagnato il ciclista all’ambulanza.