Forni di Sopra e Forni di Sotto uniti dal murales.

L’idea è quella di superare ogni campanilismo e chi meglio dei ragazzi, che già vanno a scuola assieme, per promuoverla? Ecco allora che gli alunni delle seconde medie hanno realizzato un murales a Forni di Sotto, che è stato riproposto sullo scuolabus di Forni di Sopra.

Uno “scambio” di creatività per abbellire entrambi i paesi che si concretizza in una rappresentazione dell’idea del territorio montano in chiave moderna, con i petali delle stelle alpine da cui nascono fontane, case e campanili e che si trasformano in campo da calcio.

Il progetto proseguirà il prossimo anno, ribaltando quanto avvenuto stavolta: il murales, infatti, sarà realizzato a Forni di Sopra e riprodotto sullo scuolabus di Forni di Sotto. L’obiettivo è di creare sinergia tra i due Comuni. L’iniziativa è stata promossa dal servizio sociale dei comuni e i ragazzi sono stati accompagnati dall’artista Roberto Candotti.