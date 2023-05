Era al lavoro quando un braccio gli è rimasto incastrato nel macchinario.

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso dai sanitari nelle prime ore di oggi, intorno alle 3, a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato in un panificio nel territorio comunale di Cividale del Friuli: è infatti rimasto incastrato con un braccio in un macchinario mentre puliva l’impastatrice.

Per accertare le cause dell’incidente, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e quello dell’automedica proveniente da Udine. Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo che poi è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile cosciente.